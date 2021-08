Deux Mac inconnus listés en Russie par l'EEC : et s'il s'agissait des MacBook Pro M1X ?

Disons-le tout de suite, aucune information officielle n'est disponible pour ces deux nouveaux MacBook Pro. Seules des rumeurs persistantes et souvent concordantes nous renseignent sur leurs fiches techniques.

Nous devrions notamment y trouver un châssis entièrement remanié, avec des formes plates et rectilignes inspirées des iPhone 12 , mais aussi avec une nouvelle connectique, plus achalandée. Apple miserait par exemple de nouveau sur un port HDMI, un lecteur SD et un port magnétique de recharge MagSafe.

Pour le reste, les deux appareils devraient disposer d'une puce Apple M1X plus performante que la puce M1 des MacBook Air et MacBook Pro 13 actuels. Plusieurs rumeurs font aussi état d'une suppression de la TouchBar et d'un passage à la technologie d'affichage Mini LED (employée récemment sur l'iPad Pro de 12 pouces). Le petit modèle passerait enfin d'une diagonale de 13,3 pouces à 14 pouces. Leur lancement serait quant à lui prévu quelque part en octobre, sauf nouveau report.