Une application pour iPhone permet de retrouver "le charme" d'iOS 4

En 2010, Apple officialisait le tout nouvel iOS 4 dans le cadre de sa WWDC. Il s'agissait alors de la première version à adopter l'appellation « iOS », contre « iPhoneOS » précédemment. En 2021, il est possible de retrouver le feeling iOS 4, sur un iPhone moderne.

En effet, l'application OldOS est désormais disponible via TestFlight et permet de reproduire cet écosystème sur un iPhone flambant neuf. On y retrouve les anciennes icônes d'applications, le format d'écran de l'époque, et même le bouton Home, qui profite de retours haptiques. Un retour 11 ans en arrière.