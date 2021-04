Comment déverrouiller l'iPhone avec son Apple watch ? On vous montre

Quelques prérequis sont nécessaires pour profiter de cette nouvelle fonction. Vous devez en premier lieu avoir un iPhone X ou plus récent sous iOS 14.5, mais aussi une Apple Watch Series 3 (ou plus récente) équipée de WatchOS 7.4. La montre doit par ailleurs être préalablement jumelée à l'iPhone cible, le Bluetooth et le Wi-Fi doivent être activés sur les deux appareils et l'Apple Watch doit être configurée avec un code et la détection du poignet, précise Apple.