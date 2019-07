Avant le Prime Day, Amazon a été ciblé par un kit de phishing qui visait aussi les titulaires de comptes Apple

Des morceaux de codes similaires

La photo de profil utilisée par les pirates sur les réseaux sociaux (Crédits : McAfee)

D'autres entreprises et utilisateurs seront ciblés à l'avenir

Source : McAfee

En novembre 2018,était parvenu à identifier unconnu sous le nom de. Celui-ci est utilisé par des hackers pour, aux États-Unis et au Japon notamment. La technique des pirates, classique, consiste à envoyer un courrier électronique aux internautes, dans lequel est joint un fichier PDF contaminé, qui redirige l'utilisateur piégé vers une page aux apparences réelles qui l'invite à mettre à jour ses informations personnelles, en fournissant les détails de sa carte bancaire. Le groupe à l'origine de 16ShopPour arriver à ce résultat, McAfee a analysé le code du kit contenu dans les mails envoyés aux clients d'Amazon et l'a comparé à celui inséré dans les courriers électroniques adressés aux utilisateurs Apple. La société informatique a constaté quede novembre 2018.McAfee a aussi découvert que la photo de profil des réseaux sociaux appartenant aux cybercriminels avait été remplacée par un logo Amazon modifié, confirmant ainsi la thèse que le même groupe est derrière l'opération de phishing.L'auteur du fameux kit utiliserait le pseudonyme DevilScreaM et ferait, appelé « Indonesian Cyber Army. » Pour en revenir à Amazon, Oliver Devane, Senior Security Researcher chez McAfee, pense queLa firme de sécurité américaine a relevé plus de 200 URL malveillantes dirigées vers le kit de phishing., prévient Oliver Devane. Alors que le groupe à l'origine de 16shop continue de développer son kit afin de cibler toujours plus d'internautes, les utilisateurs sont invités à faire preuve de vigilance et doivent se rendre eux-mêmes sur le site Amazon plutôt qu'en cliquant sur le lien contenu dans un mail suspect.