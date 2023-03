Réforme des retraites : un entrepôt Amazon bloqué, avec des colis qui ne sortent plus

Ce mardi, les actions à travers la France sont nombreuses pour protester contre le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Mais si la réforme portée par le gouvernement d'Élisabeth Borne est la cause principale du mouvement de rue, elle catalyse par ailleurs les autres problèmes sociaux du pays, des inégalités à la vie chère en passant par les conditions de travail.

C'est ainsi qu'une cinquantaine de personnes, en majorité des Gilets jaunes, ont entamé ce matin le blocage de l'entrepôt Amazon de Strasbourg. C'est le collectif « On crèvera pas au boulot », créé pour l'occasion, qui est à la manœuvre.

« On est mobilisés contre la réforme des retraites. On veut aussi lier la bataille sur les retraites à toutes les autres problématiques : l'augmentation des salaires, l'inflation, les services publics, l'hôpital, l'éducation et la précarité en général », explique ainsi l'une des militantes, Isabelle Wendling.