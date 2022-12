Êtes-vous prêts à vendre vos données pour 2 dollars par mois ? Voila ce que propose Amazon...

Évidemment, une telle intrusion dans le comportement des consommateurs au quotidien pose de graves problèmes quant au caractère privé des données personnelles. Il est actuellement compliqué de savoir exactement ce qu'Amazon peut savoir sur vous dans le cas où vous choisiriez d'accepter la proposition.

Et honnêtement, même si pour vous la confidentialité des données privées n'est pas un sujet majeur, et que vous ne voyez aucun problème à les céder, deux dollars est une somme qui tient plus de l'aumône que du bon marché. Il suffit de se rappeler que les données sont considérées comme « l'or noir du 21e siècle » pour comprendre que vous valez beaucoup, beaucoup plus.