Final Space, c'est fini, et la série disparaîtra même si vous l'avez achetée en VoD sur Amazon

Annulée il y a un an après trois saisons, la série animée mêlant comédie et SF voit aujourd'hui son cercueil profané. Comme l'a indiqué sur Twitter son créateur Olan Rogers, Warner Bros. a décidé il y a quelques jours de totalement supprimer la série. Il n'y aura non seulement plus de copies physiques des saisons 1 et 2 (la 3 n'en a jamais eu), mais en plus, le show va disparaître des plateformes de SVoD et même de VoD.