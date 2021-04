Final Space : dans l'espace, tout le monde entend Gary crier

Cette série est pour vous si :

- Vous aimez les équipages de vaisseau spatial complètement pétés

- Vous voulez un personnage encore plus mignon que Baby Yoda

- Vous appréciez le mélange humour et SF ambitieuse et surprenante

Cette série n'est pas pour vous si :

- Pas d'humour dans votre SF et vice versa

- Vous n'aimez pas les héros un peu bêtes

- Vous préférez les formats plus longs