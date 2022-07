Prime Day 2022 : pour Amazon, ce fut "le plus grand événement de tous les temps"

Au niveau mondial, les membres Prime ont acheté plus de 100 000 articles par minute durant l'événement. Les pics d'achats ont été mesurés entre 18 h et 19 h le 12 juillet, lors de la première journée donc. Les appareils Amazon (Fire TV, Echo et Blink) ont été parmi les plus vendus, tout comme les produits high-tech et ceux de l'univers maison.