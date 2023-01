Comment le fondeur franco-italien STMicroelectronics a doublé ses profits en 2022

L'insolent succès de STMicroelectronics, malgré une période de crise économique, est à chercher du côté de l'industrie automobile. La transition vers les véhicules électriques conduit les constructeurs à intégrer de plus en plus de composants électroniques dans leurs dernières voitures, et les carnets de commandes du groupe ne cessent de se remplir pour suivre une demande de plus en plus importante.

Le secteur de l'industrie est également en pleine expansion, avec un accroissement des « investissements dans les énergies renouvelables comme les fermes solaires ou les éoliennes, ou la tendance à l'automatisation des industries, qui demandent énormément de composants électroniques », comme le souligne à nouveau Jean-Marc Chéry à nos confrères des Échos.

Ces deux secteurs d'activité devraient continuer à croitre « entre 5 et 10 % » en 2023 et porter l'activité de STMicroelectronics avec une croissance attendue de l'ordre de 15 à 20 %, et ce, malgré la baisse des marchés du PC et du smartphone, très consommateurs par ailleurs de composants électroniques produits par le groupe.

STMicroelectronics entend bien poursuivre sa transition vers les secteurs de l'industrie et automobile. Pour cela, l'entreprise compte mettre sur la table quatre milliards de dollars d'investissement pour accélérer sa production sur ses différents sites en Europe mais aussi à l'étranger et la construction de nouvelles usines.