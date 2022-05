Test AMD Ryzen 7 5700X : une remarquable efficacité énergétique pour un refresh tardif ?

Avantage direct de cette fréquence plus faible, le TDP du Ryzen 7 5700X est autrement plus contenu que celui du Ryzen 7 5800X : on parle de 65 W contre 105 W tout de même. De fait et alors que nous avions critiqué l’échauffement du Ryzen 7 5800X, on devrait ici profiter d’un processeur beaucoup plus frais. Il aura besoin d’un système de refroidissement moins important et pourra donc sans doute habiter des boîtiers plus compacts.