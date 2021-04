Civilization : bâtir une franchise qui résiste à l'épreuve du temps ?

Le principe est similaire à celui du jeu de plateau, mais Sid Meier profite de la puissance des ordinateurs pour en étoffer considérablement le spectre. Ainsi, plutôt que de se contenter du bassin méditerranéen, c’est toute la planète qui est « modélisée ». Il est aussi possible de partir sur des mondes aléatoires et la chronologie est plus longue : on pousse les parties jusqu’à l’ère spatiale.

Surtout, le titre profite du confort de l’ordinateur, qui permet d’aboutir à un jeu bien plus dynamique… et quelle claque, quel plaisir de jeu ! Ce serait même à cette époque qu’est née la petite phrase « one more turn » pour illustrer l’impossibilité d’arrêter une partie : « Aller, encore un tour et je vais me coucher ! ».