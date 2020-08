Civilization VI et ses extensions sont disponibles sur Android

Pour quelques tours de plus

À l'approche du week-end du 15 août, les chanceux qui se feront transporter sur leur lieu de vacances pourront tuer le temps pendant les bouchons grâce à Civilization VI sur Android. Enfin, si leur bourse le leur permet !

Comme sur iOS, l'itération mobile du jeu de Sid Meier est particulièrement onéreuse. Une fois les 60 premiers tours échus, il vous sera demandé de débourser 19,99 € pour vous offrir le jeu complet. Comptez ensuite entre 4,99 et 8,99 € pour les packs de contenus, et respectivement 29,99 € et 39,99 € pour les DLC Rise and Fall et Gathering Storm. Soit un pack complet à plus de 100 €. Ça pique.

Aspyr clarifie également que les sauvegardes en provenance d'autres plateformes ne sont pas transférables.

Civilization VI est disponible sur tous les périphériques Android tournant au moins sous Android 9.0 (Pie). Le jeu complet occupera environ 4,22 Go sur votre appareil.