Windows 11 22H2 causerait des problèmes de performances avec les Ryzen 7000

Comme le rapporte Neowin, l'outil CapFrameX (CFX) a permis de faire une découverte inattendue : lorsqu'un seul CCD (CPU Compute Die) est actif sur un Ryzen 9 7950X (16 cœurs), la configuration est capable de surpasser le double CCD par défaut du 7950X. Sur l'architecture Zen 4, chaque CCD regroupe notamment huit cœurs ainsi que du cache. Par conséquent, un CPU Zen 4 limité à 8 cœurs est capable de battre les variantes à 16 cœurs sous Windows 11 22H2.

En allant plus loin avec CFX, on apprend également qu'en désactivant le SMT (simultaneous multi-threading) et en n'activant qu'un seul CCD sur le Ryzen 7950X, ses 16 cœurs et 32 threads étaient réduits à 8 cœurs et 8 threads. Le résultat était alors semblable à celui détaillé plus haut. La désactivation du SMT offre également de meilleures performances avec pourtant des cœurs et des threads en moins.