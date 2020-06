AMD : Lisa Su est la P.-D.G. la mieux payée au monde

Lisa Su est actuellement la P.-D.G. la mieux payée des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse, selon le rapport annuel S&P 500, de The Associated Press.

Première femme à prendre la tête du classement S&P 500, réalisé pour The Associated Press, Lisa Su a, à 50 ans, gagné environ 13 millions de dollars de plus que le second nom de la liste (David Zaslav, P.-D.G. de Discovery).