Le CNRS publie la BD "Les décodeuses du numérique", un décryptage incarné des métiers du numérique

Celle-ci proposera les portraits de douze femmes, qui raconteront leurs parcours et les recherches qu'elles effectuent dans le numérique. Le but est de montrer la diversité des métiers et sujets existants dans le domaine, loin d'être limité aux simples développeurs, afin d'encourager plus de femmes à s'y intéresser. Pour illustrer leurs histoires, c'est l'illustratrice et autrice de BD Léa Castor qui a été choisie.