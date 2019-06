La marque de prêt-à-porter Kaporal déploie le paiement par Lyf Pay dans ses magasins

Le paiement mobile est à la mode en France

Source : Usine Digitale

Siétait jusque là partenaire d'enseignes alimentaires, l'application veut désormais voir plus grand.Lese développe de plus en plus, et les marques et magasins n'y restent pas insensibles. En ce sens,ont annoncé leur collaboration pour ledans 90 boutiques de la marque.Pour, ce client venu d'un nouveau domaine, l'habillement, est un atout : «».De son côtése dit «», et son, Nicolas Ciccione informe avoir«». Il ajoute : «».Grâce à l'application et en plus de la fonction de paiement, les clients membres du programme de Kaporal pourront donc enregistrer leur carte de fidélité dans l'application.