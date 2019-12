Black Friday : un chiffre d'affaires en hausse de 31 % entre 2018 et 2019

Un chiffre d'affaires de +31 % par rapport à 2018

Les e-commerçants et annonceurs ravis

Source : JVWEB

La semaine dernière avait lieu le Black Friday 2019, qui s'est étalé sur une semaine, et c'est fort logiquement que les records sont tombés à l'issue de cette dernière, qui n'aura finalement pas été impactée par les multiples appels au boycott visant en particulier Amazon , fer de lance du e-commerce en France. 56 millions de transactions (contre 50 millions en 2018) ont été enregistrées en France pour la seule journée du vendredi 29 novembre, l'un des records battus ces derniers jours.Les 56,6 millions de transactions du 29 novembre par carte bancaire ont logiquement fait exploser le chiffre d'affaires de 30,88 % entre l'édition 2018 et celle de cette année. Comparé à une journée « standard » dans le monde du e-commerce, les acteurs de la vente ligne ont généré, en moyenne, un chiffre d'affaires supérieur de 243 % lors du Black Friday, touchant presque la démesure.Le spécialiste du marketing digital, JVWEB, a établi une étude basée sur les résultats de quelque 2 700 comptes Google Ads connectés à son outil SEISO, qui permet d'obtenir des analyses immédiates de campagnes SEA (ou référencement payant en français).Outre l'importante croissance du chiffre d'affaires généré d'une autre sur l'autre, l'étude fait ressortir une augmentation du trafic de 34 % par rapport au Black Friday 2018, avec un effet qui s'est bien poursuivi jusqu'au dernier jour de l'événement, le dimanche 1er décembre.Le panier moyen, lui, a légèrement diminué par rapport à celui de 2018 (-0,44 %) à environ 84 euros. Le taux de conversion, qui définit l'écart entre le nombre de visiteurs ayant passé commande par rapport au nombre de visiteurs total du site, est en nette progression (+14 %), confirmant que les e-commerçants ont dans l'ensemble usé de bonnes stratégies marketing.Malgré une remise en cause de militants et de certains élus, le Black Friday semble avoir de belles heures devant lui, avec des e-commerçants et annonceurs encore une fois ravis.