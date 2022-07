En pleine migration de ses données, TikTok perd son responsable de la sécurité

Dans une note interne, Roland Cloutier, qui occupe sa position depuis 2020, explique sa décision : « Avec notre récente annonce sur les changements de gestion des données aux États-Unis, il est temps pour moi de passer de mon rôle de chef de la sécurité mondiale à un rôle de conseiller stratégique axé sur l'impact commercial des programmes de sécurité et de confiance, en travaillant directement avec Shou, Dingkun et d'autres dirigeants ». Cloutier sera remplacé à titre intérimaire par Kim Albarella, actuellement responsable mondial de la sécurité des risques, des fournisseurs et des clients de TikTok.