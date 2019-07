YouTube veut booster la rémunération des créateurs avec ses Super Stickers

Ink Drop / Shutterstock.com

Des « Super Stickers » pour générer toujours plus de bénéfices

Une nouvelle source de revenu majeure ?

Source : 9to5google

À travers une note de blog,a expliqué que de nouveaux moyens de générer de l'argent seraient bientôt proposés aux créateurs. La firme de Mountain View a notamment décrit la mise en place d'un système appelé «».C'est un fait :permet à des milliers de créateurs de vivre à travers le monde. Qu'il s'agisse de grosses chaînes aux millions d'abonnés ou de vidéastes plus modestes, une majorité de youtubeurs tire des revenus de la publicité. Mais la firme de Mountain View souhaite leur proposer de nouveaux moyens de se faire de l'argent - tout en touchant une petite commission.La dernière idée en date de Google ? Une fonction appelée «» dont le fonctionnement est plutôt simple. Lorsqu'ils visionnent une vidéo, les spectateurs pourront acheter au youtubeur des «», comme ceux proposés sur les services de messagerie, lors d'un live. Un moyen d'exprimer son soutien et de se démarquer des autres, avec plusieurs catégories de stickers proposées par YouTube : «», etc.Si l'idée peut paraître basique sur le papier, elle permettrait à certains fans de se démarquer lors des diffusions en direct. En effet, même si les revenus publicitaires représentent une majorité des bénéfices,annonce que son «» fait vivre plus de 20 000 chaînes.Pour rappel, cette fonction permet à certains spectateurs d'être plus visibles dans le tchat d'un live, moyennant une certaine somme. Il faut dire que ces diffusions en direct n'ont jamais été aussi populaires, notamment chez les vidéastes spécialisés dans le jeu vidéo. On dénombre parfois des milliers de spectateurs présents pour regarder leur idole jouer.Avec les «», YouTube compte bien sur ces fans investis pour permettre aux créateurs de générer plus d'argent, tout en prenant un petit billet au passage !