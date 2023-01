Pourquoi Elon Musk, ce célèbre "self-made man", tente d'effacer cette mine d'émeraudes de son histoire ?

Si la plupart de ces histoires sont des fantasmes, la mine a elle bien existé, et montre qu'Elon Musk vient d'un milieu assez favorisé. Le mieux pour l'ex-homme le plus riche du monde ne serait-il pas de faire la paix avec cet héritage et de l'assumer, ce qui n'enlèverait rien au mérite des réalisations ultérieures ?