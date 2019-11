Blockchain : avant les fêtes, IBM renforce la traçabilité des saumons fumés Labeyrie

© Labeyrie / IBM

Une démarche de qualité et de transparence

Un QR code, le numéro de lot, et vous accédez à toutes les ressources disponibles

Alors que les fêtes de Noël et leurs mets traditionnels approchent, IBM et Labeyrie ont officialisé, mardi 19 novembre 2019, leur partenariat autour de la blockchain. La société française leader des produits que sont le saumon fumé, le foie gras et la charcuterie fine, utilise désormais la plateforme IBM Food Trust pour rendre accessible, via le Cloud IBM, toutes les informations pouvant être rattachées à la traçabilité augmentée de deux références de l'agroalimentaire.Le partenariat entre IBM et Labeyrie prend vie autour de deux produits : « le saumon fumé grandes origines cercle polaire norvégien 4 tranches », et « le saumon fumé de Norvège 4 tranches. » Grâce à solution blockchain IBM Food Trust, les clients peuvent retracer l'historique des saumons qu'ils consomment, dans une démarche de qualité et de transparence.Alors que Labeyrie annonce vouloir étendre la traçabilité à l'ensemble de ses gammes de saumon fumé, la marque rappelle avoir été la première à avoir fait certifier, dès 2007 par un organisme indépendant, sa démarche de qualité sur la sélection de ses saumons, avec pas moins de 200 points de contrôle.Via la blockchain et grâce à la collaboration de son partenaire salmoniculteur, la société française rend accessible à tous cette traçabilité. Pour avoir accès à toutes les données disponibles, le consommateur n'aura qu'à scanner le QR code imprimé sur les emballages. Il sera ensuite dirigé vers l'application dédiée. Une fois arrivé sur l'application, l'acheteur n'aura plus qu'à renseigner le numéro de lot. Après cette étape simplissime, le consommateur saura tout du produit, de la ferme aquacole où il a été pêché à la préparation des saumons fumés dans les Landes.», a détaillé Céline Porterie, qui a piloté le projet chez Labeyrie Fine Foods.Pour IBM, il s'agit d'un autre partenariat d'importance, après ceux conclus il y a quelques mois avec Carrefour et Nestlé, deux grands acteurs de la grande distribution.