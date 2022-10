L'app de séries littéraires Doors.io (ex-Rocambole) rachetée par le français Vivlio

Le nom Vivlio ne vous est probablement pas inconnu. La marque (française, elle aussi) commercialise des liseuses électroniques depuis plusieurs années. Anciennement connue sous le nom de TEA, elle milite pour une lecture numérique ouverte au plus grand nombre. Elle est d’ailleurs la première marque à avoir commercialisé dans l’Hexagone une liseuse à écran couleur, la Vivlio Color.

Cette société lyonnaise a officialisé ce matin son rachat de Doors. Via cette acquisition, Vivlio compte étendre son champ d’action en complétant ses offres matérielles et logicielles. La marque française pourra ainsi être présente dans le domaine des e-books et livres papier, des liseuses, mais aussi sur les smartphones du plus grand nombre.

Afin de propulser Doors au sommet, Vivlio compte faire connaître le Netflix du livre via plus de 1 000 points de vente au travers de l’Europe ainsi que dans les grandes enseignes culturelles de France et de Belgique. En bref, un sacré coup de fouet pour la jeune pousse aux idées novatrices !

Ce rachat ne modifiera pas le prix de l’abonnement, qui reste fixé à 3,99 euros par mois ou 39,99 euros par an. Le catalogue Doors continuera de s’enrichir régulièrement de nouvelles productions. Vivlio compte toutefois profiter de ce rachat pour attirer des auteurs connus et de grosses maisons d’édition dans le giron de l’application. En somme, il semble que l’opération soit largement bénéfique au paysage culturel français, qui démontre une fois de plus que notre pays a de la suite dans les idées !