Avec Rewatch, des anciens de GitHub veulent rendre vos visioconférences plus productives

Rewatch propose aux sociétés d'enregistrer leurs réunions effectuées sur Google Meet ou Zoom, et le service se charge d'archiver ces meetings virtuels au sein d'une base de données. Chacune des vidéos peut être annotée et catégorisée avec des libellés afin d'être facilement retrouvée. Il est ainsi possible d'associer un projet spécifique ou un collègue à une vidéo.

Rewatch crée en quelque sorte une chaîne professionnelle personnalisable au sein de laquelle chacun des salariés peut retrouver des réunions. Selon Techcrunch, qui rapporte l'information, Rewatch dispose d'une technologie permettant de transcrire le contenu de ces meetings.

Les deux co-fondateurs, Connor Sears et Scott Goldman, s'attaquent par la même occasion aux réunions interminables, mal organisées et au bout desquelles aucune décision n'est prise. Ils estiment que Rewatch peut forcer les responsables à organiser ces meetings afin qu'ils soient plus productifs et surtout, qu'ils forment une véritable base de travail.