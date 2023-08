Voici le portrait du nouveau patron de Pornhub, ancien rabbin

Si ce parcours atypique peut prêter à sourire, il est bel et bien réel. Solomon Friedman a porté de multiples casquettes avant d'en arriver là. Rabbin, avocat et ensuite partenaire du fonds d'investissement Ethical Capital Partenaires. Au départ simple consultant pour celui-ci, il a grimpé les échelons pour devenir ensuite investisseur direct et finir patron de Pornhub.