Découvrez la bande-annonce de Ahsoka

On peut apercevoir notamment Sabine Wren, interprétée par Natasha Liu Bordizzo, Héra, jouée par l'actrice Mary Elizabeth Winstead, mais aussi un premier aperçu furtif de l'Amiral Thrawn, et même du jeune Ezra, dont la présence dans la bande-annonce sera visible par les plus attentifs d'entre vous. Le droïde Chopper est, lui aussi, de retour pour une aventure qui s'annonce riche en action et en batailles spatiales.

Il faudra se contenter, pour le moment, de ces presque deux minutes d'images, et compter les jours avant la diffusion de la série prévue pour le mois d'août 2023, exclusivement sur Disney+.