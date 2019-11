App Defense Alliance, le nouveau partenariat de Google contre les applications malveillantes

Un partenariat avec trois sociétés de sécurité

Un Google Play Protect insuffisant...

Source : The Verge

La firme de Mountain View va travailler en partenariat avec trois entreprises, Lookout, ESET et Pimperium, pour renforcer la sécurité de sa boutique d'applications.Selon Google, le Play Store Android est une «» pour des individus malveillants. Pour cause, le store d'application Google est régulièrement le théâtre d'applications infestées de malwares ou conçues pour espionner et récupérer les données des utilisateurs. Le géant américain a donc décidé de s'engager et de lutter contre ce phénomène.À travers un partenariat, nommé « App Defense Alliance », Google s'est donc associé aux sociétés de protection et de sécurité Zimperium, ESET et Lookout. L'objectif de celles-ci est d'aider Google à détecter les applications malveillantes avant qu'elles ne soient mises en ligne sur le Play Store.Cette mesure intervient alors que Google a déjà déployé Google Play Protect, son propre service de protection à l'égard des programmes malveillants.Ce service permet à l'entreprise d'analyser «» sur le store, mais il semblerait que l'outil ne soit pas assez puissant pour éradiquer tous les cas de logiciels malveillants, cela en raison du nombre de contenus en ligne sur la boutique. Nul doute, cependant, que lutter contre ces pratiques malveillantes est un enjeu important pour Google qui, par le passé, n'avait pas hésité à prendre des mesures contre des développeurs qui faisaient usages de pratiques publicitaires et frauduleuses dans la conception d'applications dédiées à sa boutique.Ce nouveau partenariat devrait donc renforcer encore un peu plus la sécurité des applications téléchargées sur le Google Play Store, pour une expérience utilisateur toujours plus sereine.