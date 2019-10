Un nouveau malware repéré sur le Play Store : les 15 applis à désinstaller dès maintenant

Technique de camouflage

Flash On Calls & Messages

Read QR Code

Image Magic

Generate Elves

Savexpense

QR Artifact

Find your Phone

Scavenger-Speed

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out

Photo Background

Image Processing

Background Cut Out

Auto Cut Out

Auto Cut Out 2019

Source : SophosLabs

Tous les mois, le Google Play Store fait l'objet d'articles de presse relatifs à des applications Android infectées par des virus. En septembre, à titre d'exemple, le logiciel malveillant Joker repéré dans 24 applications a été installé plus de 470 000 fois en l'espace de trois mois. Avant que le colosse aux quatre couleurs ne supprime les logiciels concernés pour endiguer le phénomène.Quelques jours plus tard, Kaspersky découvrait un cheval de Troie dans l'application CamScanner , téléchargée 100 millions de fois.Voilà maintenant que l'entreprise SophosLabs met en exergue par le biais d'un article publié sur son site 15 applications touchées par un virus, lequel spamme les victimes d'annonces publicitaires à la fois abusives et intrusives.Cerise sur le gâteau, le malware utilise des techniques plus que malicieuses pour se camoufler au sein de votre appareil. Une fois installée sur le téléphone, l'icône de l'application n'apparaît ni sur l'interface d'accueil, ni dans le lanceur d'applications. Au total, 1,3 million de smartphones possèdent l'une des apps au sein de leur système, toutes créées, toujours selon SophosLabs, au cours de l'année civile 2019.Ci-dessous, la liste des applications à désinstaller de votreen vous rendant dans les paramètres de celui-ci :