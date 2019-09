Joker : le malware présent dans 24 applications Android infecte déjà un demi million d'appareils

Joker abonne les utilisateurs à des services payants à leur insu

Les applications à supprimer immédiatement

Source : Tech Radar

Avant quene puisse réagir, ces applications ont été téléchargées et installées plus de 472 000 fois depuis le mois de juin dernier.Découvert par le chercheur en sécurité informatique, qui a publié les résultats de son enquête sur Medium a pour objectif deà ses victimes de façon régulière.Comment ? Lerenvoie automatiquement les utilisateurs suret l'abonne sans qu'il le sache. Il simule le processus d'un serviceet utilise ainsi les cartes de crédit enregistrées sur les smartphones, notamment enet des codes de vérification présents sur les téléphones des victimes.Aleksejs Kuprins explique qu'au Danemark, à titre d'exemple, des utilisateurs ont été abonnés à un service coûtant. Au total,, dont la France.Le nombre de personnes ayant été infectées et ayant souffert du malware, sur l'ensemble des près d'un demi million de téléchargements, n'a pas été confirmé. Néanmoins, voici la liste des applications mises en cause :- Advocate Wallpaper- Age Face-Altar Message- Antivirus Security - Security Scan- Beach Camera- Board picture editing- Certain Wallpaper- Climate SMS- Collate Face Scanner- Cute Camera- Dazzle Wallpaper- Declare Message- Display Camera- Great VPN- Humour Camera- Ignite Clean- Leaf Face Scanner- Mini Camera- Print Plant scan- Rapid Face Scanner- Reward Clean- Ruddy SMS- Soby Camera- Spark WallpaperPensez également à. D'autres applications encore non découvertes auraient pu être infectées, conclut Kuprins. Nous restons donc dans l'attente de potentielles futures informations sur