Les premiers détails tangibles sont venus d’un internaute manifestement calé sur le plan technique, qui a eu le réflexe de décortiquer la version 30.51 signalée par Play Protect sur son appareil. En poussant l’analyse de l’APK, il a fait ressortir une bibliothèque native, libalphasdk.so, absente du code source public et sans lien avec les composants du projet, ce qui tendrait à confirmer que l’intrusion s’est produite en dehors du dépôt officiel, au moment de la compilation de l’application.

L’examen plus approfondi du module a aussi montré qu’il s’exécutait en arrière-plan, sans interaction avec l’utilisateur ni interface visible. Il dresse un profil de l’appareil, enregistre cette empreinte auprès d’une infrastructure distante, transmet des informations et récupère régulièrement un fichier de configuration via un canal chiffré. Les premières conclusions ne font pour l’heure état d’aucun vol de compte ni d’aucun comportement malveillant manifeste, mais sa présence même dans des builds signées reste problématique.

Alerté par les remontées de la communauté, Yuriy Yuliskov a finalement indiqué sur la page du projet que sa clé de signature avait été compromise et qu’il l’abandonnait au profit d’un certificat neuf, ce changement impliquant la création d’une application distincte. À BleepingComputer, il a ensuite précisé que les versions 30.43 à 30.47 étaient a priori toutes infectées, expliquant qu’elles avaient été compilées sur sa machine de développement, elle-même contaminée par un logiciel malveillant.