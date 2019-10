L'émoji doigt d'honneur ? PEGI 3 sur le clavier Google, PEGI 16 chez les autres

Lire aussi :

Un comportement anti-compétitif ?

L'emoji lui-même est présent sur le clavier Android organique. L'entreprise lui attribue un PEGI 3 sur son propre clavier.Fleksy est un clavier virtuel populaire pour sa confidentialité et le nombre de langues disponibles (49 dialectes), mais aussi pour le nombre d'emojis disponible. Plus tôt dans la semaine, comme le révèle TechCrunch , une mise à jour de l'application a été bloquée par Google sans explication.Google a fini par expliquer aux développeurs de l'application que le problème venait des emojis, qui ne sont «». L'emoji qui pose problème est celui représentant un doigt d'honneur. La firme a finalement demandé à Fleksy d'identifier son application comme « contenu mature » (non recommandé aux moins de 16 ans), alors même que tous les autres claviers virtuels possèdent ce même emoji... À l'image du clavier organique disponible sur Android par exemple.Les créateurs de l'application accusent Google de faire preuve de comportement anti-compétitif au vu de la popularité de l'application.Selon eux, Google joue un jeu déloyal en autorisant ce même emoji en PEGI 3 sur ses propres claviers. Pour le moment, Fleksy est la seule applicatrion de clavier virtuel a subir cette restriction.