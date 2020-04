4K, 240 FPS : le nouveau boitier de capture AVerMedia devient la référence du marché

Lire aussi :

En plein confinement, la plateforme Twitch voit son trafic exploser. Puisqu'il faut bien s'occuper, la vocation de streamer semble gagner plus de personne que jamais... C'est donc le moment idéal pour AVerMedia de dévoiler son Live Gamer BOLT !Le Taiwanais AVerMedia étoffe donc sa gamme de capture vidéo 4K avec un nouveau modèle : le Live Gamer BOLT . Nouvelle référence du marché, il permet de capturer du contenu vidéo au format HDR10 jusqu'à une résolution 4K (soit 3 840 x 2 160 pixels) en 60 FPS. Il peut aussi enregistrer et transmettre des vidéos Full HD à la vitesse de 240 images par seconde, grâce à la connectivité Thunderbolt 3.Le Live Gamer BOLT est ainsi capable de fournir des captures vidéo non compressées. Pour cela, il dispose d'une unité de traitement intégrée permettant d'adapter la résolution vidéo et de convertir la fréquence d'images à la volée, sans affecter les performances du processeur ou de la carte graphique Preuve de sa qualité, le boîtier a déjà remporté deux prix : le Taiwan Excellence 2020 Award pour son innovation, et le Red Dot Award pour son design.Le boîtier Live Gamer BOLT mesure 120 x 120 x 29,3 mm pour 348 grammes. Il permet la capture vidéo en 2160p60 HDR, 1440p144 et 1080p240 et délivre un format MPEG 4, grâce à la connectivité Thunderbolt 3. Attention, c'est un pré-requis : le boitier de capture ne prend pas en charge l'USB 2.0, 3.0, 3.1 ou 3.2 ! Il est compatible avec les logiciels de streaming classiques : OBS , Streamlabs, XSplit.Pour fonctionner, le Live Gamer Bolt doit être connecté à un PC Windows 10 équipé au minimum d'un processeur i5 de 6génération et d'une carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou AMD RX 5500 XT dans le cas d'un ordinateur de bureau. Pour une utilisation avec un ordinateur portable , il faut au moins un CPU i7-7700HQ et un GPU NVIDIA GTX1050 Ti. Dans tous les cas, il lui faut 8 Go de RAM.Le Live Gamer BOLT est disponible dès à présent au prix de 449 dollars. Toutefois, il n'est pas encore apparu sur les sites des fournisseurs en France.