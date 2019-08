Dell lance son Inspiron 13 7391 en Chine et donne un coup de jeune à la gamme

© Dell

Pas d'écran 4K en option

Windows Hello et reconnaissance faciale

Source : AnandTech

Pour l'occasion et sans surprise, le constructeur texan mise sur des processeurs Intel Core de 10génération « Comet Lake » (i5-10210U ou i7-10510U au choix), toujours gravés en 14 nm. Le 10 nm d'Intel, lui, profite plutôt à certaines variantes du XPS, présentés en juin à l'occasion du Computex. Autre point en faveur du: l'ajout d'un GPU dédié NVIDIA GeForce MX 250 2 Go. L'ensemble se pare enfin de 8 Go de RAM, sous forme de mémoire DRAM soudée à la carte mère. Inutile donc d'envisager de rajouter une barrette à SO-DIMM à l'avenir.Pourvu par défaut d'une, ce nouvelne dispose pas de dalle 4K en option. Dans la même veine, l'écran proposé n'est pas tactile, ce qui n'est pas vraiment un problème sur ce type de machines.ne précise pas encore quelle technologie est utilisée, mais il y a fort à parier qu'il s'agisse d'un panneau 1080p IPS.Côté stockage, on retrouve, avec des capacités allant de 128 Go à 1 To. La connectique s'axe pour sa part sur un port USB 3.1 Gen 1 Type-C compatible DisplayPort, un port USB 3.1 Gen 1 Type-A, une sortie HDMI 1.4, un port Jack 3,5 mm et un lecteur de cartes micro SD, tandis que la batterie sera d'une capacité de 45 ou 52 Wh en fonction du modèle choisi.Comme précisé par, l'ultraportable de Dell profite d'un châssis en magnésium de 14,9 mm d'épaisseur, pour un poids total estimé àsur le modèle premier prix (le poids augmente légèrement sur les variantes plus coûteuses du terminal, apprend-on).Fait intéressant, le laptop profite de capteurs permettantet d'adapter la dissipation en fonction. L'ordinateur ne sera ainsi pas refroidi de la même façon si vous travaillez à un bureau ou en l'ayant sur les genoux. Il dispose enfin d'un capteur d'empreintes et d'une webcam compatible avec la reconnaissance faciale parL'est attendu en Chine ce 23 août, au Japon dès le 3 septembre et au Brésil le 11 décembre. Pas de lancement aux États-Unis ou en Europe pour l'heure, mais il est fort probable que la chose évolue à terme... Tout du moins si l'appareil rencontre le succès escompté, en Asie notamment.Aucun tarif n'est encore connu, cependantpour le modèle le moins coûteux (Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD). Affaire à suivre.