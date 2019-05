COMPUTEX 2019 - Dell : les nouveaux XPS intégreront de l'Intel 10e génération

Des performances prometteuses pour le XPS 13 « 2-en-1 »

Un design et un processeur aérés

Source : Engadget.

Un modèle propulsé sur les devants de la scène par les performances prometteuses des processeurs de 10e génération d'Intel « Ice Lake » , et par un nouveau design sobre et soigné.Si la marque américaine avait déjà annoncé au CES en janvier le renforcement de ses modèlesgrâce à une webcam de haute qualité, elle est allée plus loin pendant le. Tout d'abord, elle a avancé que les modèleset« 2-en-1 » bénéficieraient de la même amélioration. Mais surtout, elle a présenté la refonte du modèle XPS 13 « 2-en-1 », dont le design et les performances le font passer à la vitesse supérieure.En effet, Dell sera l'un des premiers constructeurs à utiliser la nouvelle et dixième génération de processeurs Intel : Ice Lake.Le processeur du XPS 13 « 2-en-1 », grâce à sa puce 10nm Ice Lake (U-series), devrait ainsi proposer une vitesse de calcul et des performances jusqu'à 2,5 fois supérieures à celles du modèle utilisé dans la précédente génération (Y series). Une puissance due en partie à la technologie « Intel DL Boost », qui permettra notamment de faire fonctionner la majorité des jeux en très haute résolution (Full HD), selon l'entreprise.Cette annonce de nouvelle puissance était accompagnée de la présentation d'un nouveau design : le XPS 13 « 2-en-1 » va faire peau neuve !Tout d'abord, par obligation technique : la puce étant bien plus puissante, elle a désormais besoin d'un système de ventilation - contrairement à la précédente génération. Mais aussi par soin esthétique : l'écran 16:10 sera dorénavant d'une taille de 13,4 pouces, soit 7% plus large que son prédécesseur. Cette nouvelle taille permet à Dell de proposer un clavier MagLev et un touchpad plus espacés.L'entreprise américaine avance aussi l'amélioration de l'ergonomie du capteur d'empreintes digitales, dont la position sous le clavier dérangeait les utilisateurs. En option, vous retrouverez comme dans les derniers modèles un écran Full HD ou 4K. Pour compléter ce tableau, le XPS 13 « 2-en-1 » affiche un design plus métallique que les autres modèles de la gamme, et une webcam grand angle.Face à la concurrence de Qualcomm et surtout AMD, rival historique, Intel veut frapper un grand coup sur le marché et s'appuie donc sur la gamme remaniée de Dell. De son côté, AMD a annoncé le Ryzen 9 , modèle clé de sa troisième génération de processeurs.