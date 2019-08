Les Surface Pro 6 et Surface Book 2 souffrent bien d'un problème de limitation processeur

© Microsoft

Des performances en berne pour les Surface Book 2 et Surface Pro 6

Microsoft planche sur la question

Votreoupatine dans la semoule ? C'est normal. Une mise à jour déployée il y a peu pardéclenche, même lorsque la température du processeur est basse, une diminution drastique de ses fréquences pour protéger de la surchauffe des composants installés en périphérie dudit CPU. Un problème dûment mentionné sur Reddit ces dernières semaines et reconnu par Microsoft il y a quelques jours.Concrètement, et d'après les messages publiés sur le forum américain par les utilisateurs concernés, le processeur des deux appareils de la gamme Surface throttle jusqu'à. Fréquence maintenue même après plusieurs mises hors tension et redémarrages, précise Tom's Hardware.D'après les observations partagées sur Reddit, le problème viendrait du système BD PROCHOT (bi-directional prochot) : une sécurité activée automatiquement sur les processeurs Intel lorsqueen fonction des modèles. Ce système implique par ailleurs une communication entre les différents composants installés sur la carte mère. En cas de surchauffe, le GPU d'un laptop pourra par exemple envoyer un signal PROCHOT au CPU pour que celui-ci baisse ses fréquences de manière à refroidir l'ensemble de l'appareil.Indéniablement utile, surtout sur des machines fines comme les Surface Book 2 et Surface Pro 6, ce dispositif s'active sur les deux terminaux même lorsque les températures de leurs processeurs sont basses.», a indiqué un porte-parole de Microsoft contacté et cité par le site TechRepublic. «».En attendant un patch de Microsoft, les utilisateurs touchés peuvent se tourner vers l'application tierce, qui se montre visiblement efficace en attendant une solution officielle... et surtout définitive.