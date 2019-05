PC Windows 10 : 5 bonnes raisons de franchir le pas

Cet article est sponsorisé par Microsoft. Consultez notre notre charte.

Design : élégance et raffinement

Autonomie : l'itinérance à portée de main

Performances : simplicité et efficacité à l'ordre du jour

Sécurité : Windows 10 veille au grain

Prix : du matériel de qualité sans se ruiner

Avec Windows 10, Microsoft a opéré de nombreux changements au sein de son OS phare. Parmi eux, on trouve notamment le retour du menudemandé à corps à et cri par de nombreux utilisateurs. Une bonne manière de remettre l'accessibilité et la simplicité au cœur même de chaque PC. En 2017, la firme a noué de nombreux partenariats avec les plus gros constructeurs de PC portables afin de proposer des machines efficaces, au design soigné, et bénéficiant d'un coût d'achat relativement bas, tournant toutes sous Windows 10. Une aubaine pour les consommateurs à la recherche de machines de bureautique ne souhaitant pas se ruiner. Voilà pourquoi nous vous proposons de découvrir cinq bonnes raisons d'opter pour ces machines tournant sous Windows 10.Ce n'est pas parce que l'on opte pour un ordinateur peu cher que l'on doit obligatoirement se retrouver avec un morceau de plastique informe entre les mains. Et c'est quelque chose que les constructeurs ayant décidé de sortir ces PC sous Windows 10 semblent avoir bien compris. De nombreux modèles, comme le VivoBook de chez Asus ou le Huawei Matebook D proposent en effet des designs élégants, aux lignes racées, ainsi que des matériaux de qualité comme l'aluminium brossé.Ces portables misent aussi sur un design compact, une caractéristique que partagent la quasi-totalité des modèles appartenant à cette catégorie. Avec un format dépassant rarement les 14 pouces, et un poids modeste inférieur à 2 kg (la moyenne se situant souvent aux alentours de 1,4 kg), ces ordinateurs font d'excellents compagnons de voyage qui peuvent très facilement se glisser dans un sac.Grâce à Windows 10, au SSD, et à leur configuration matérielle légère, ces PC possèdent l'énorme avantage de bénéficier d'une très bonne autonomie, ce qui en fait, une fois encore, de très bons partenaires de voyage. L'intérêt de ces portables au format compact, est en effet de pouvoir les emmener partout avec soi. Et même si, ces dernières années, les accès aux prises de courant se sont multipliés dans les cafés ou les transports (train et bus), une bonne autonomie est un atout non négligeable.Avec une autonomie minimum d'environ 7 heures en utilisation normale, ces ordinateurs vous permettront en effet de travailler partout lors de vos déplacements. Des machines comme le Lenovo Ideapad 330S et ses huit heures, ou le HP Stream qui pousse son autonomie à 10h30 sont ainsi de très bons alliés pour les travailleurs itinérants.Comme nous l'avons précisé dans le point précédent, ces PC sous Windows 10 équipés de SSD sont essentiellement tournés vers la bureautique. Une utilisation certes simple, qui ne les empêche toutefois pas de proposer des prestations de très bonne qualité. Ecrans HD ou Full HD de plus de 14 pouces, SSD oscillant entre 64 et 256 Go, Wi-Fi, Bluetooth et autres ports HDMI sont à l'ordre du jour. De quoi travailler en toute quiétude.Certains modèles vont même un peu plus loin. Le PC Hybride Asus VivoBook Flip propose par exemple un écran tactile de 14 pouces et une charnière capable de pivoter à 360 degrés qui permet de transformer ce portable en tablette tactile en un tournemain. De quoi lui assurer une très grande versatilité dans son utilisation.Si l'on devait retenir une raison principale au choix d'un PC portable sous Windows 10, ce serait sans doute la sécurité de son système. A l'heure actuelle, la protection des données personnelles est un enjeu extrêmement important, surtout face à la multiplication des sources d'infections. S'il est de la responsabilité de chacun de veiller à la sécurité de ses mots de passe en adoptant les bonnes pratiques, il peut parfois être difficile de se protéger face aux programmes malintentionnés. Afin de protéger au mieux ses utilisateurs, Windows 10 intègre nativement Windows Defender, un antivirus maison qui profite de chaque mise à jour du système pour le protéger contre les dernières menaces. Cela permettra entre autre de protéger les données personnelles contenues sur l'ordinateur, mais aussi d'analyser les emails ou bien les applications téléchargées sur le net.Il existe aussi une version simplifiée de Windows 10, Windows 10S, qui s'avère idéale pour un PC à destination des plus jeunes. Cette version ne permet en effet pas l'installation de logiciels autres que ceux présents sur le Windows Store. Une mesure de protection un tantinet drastique, qui permet toutefois d'éviter l'installation de barres de recherches indésirables, ou pire, de virus et autres chevaux de Troie. Dans le même temps, Microsoft a donné la possibilité à de nombreux développeurs de publier leurs programmes sur le Windows Store, afin de ne pas limiter l'offre en application. Cette configuration reste évolutive, et il est possible de passer gratuitement sur un Windows 10 classique, pour accompagner les jeunes dans leur pratique de l'informatique.On ne va pas se mentir, lorsque l'on doit investir dans un ordinateur, deux choses importent : l'utilisation que l'on compte en faire, et le budget dont on dispose. Et sur ce dernier point, les PC que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui possèdent quelques arguments en leur faveur. Avec un tarif oscillant généralement entre 299€ (pour le HP Stream par exemple) à 499€, ces machines se positionnent extrêmement bien sur le segment de la bureautique.Bien évidemment, à ce tarif-là, il ne faut pas s'attendre à obtenir une machine de guerre permettant de faire tourner les derniers jeux du moment, même si certains d'entre eux, comme le Huawei Matebook D, auront les reins assez solides pour quelques titres assez simples. Reste qu'il s'agit de machines très bien optimisées, qui feront merveille pour tout ce qui est bureautique classique, la navigation sur le web ou encore le visionnage de vidéos.