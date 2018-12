🔥 Bon Plan : Acer Nitro 5 AN515-51-53HT à 599,99 €

Un PC portable gamer à petit prix

Compact, performant, doté d'une dalle IPS, que demander de plus ?

Un pack de 5 jeux offerts

Voici encore une très bonne idée cadeau à mettre dans la hotte du père Noël. Ce PC portableembarque en effet tout le nécessaire pour séduire les joueurs. Doté d'une carte graphiqueavec 2 Go de RAM en GDDR5, vous serez en mesure de lancer de nombreux titres de jeux vidéo, mais aussi de profiter d'une très bonne expérience de réalité virtuelle.Avec son écran Full HD équipé d'une dalle IPS mate antireflet de 15.6", le Acer Nitro 5 AN515-51-53HT promet de belles sessions de jeux sans avoir à s'enfermer dans le noir ! Compact et facilement transportable, il vous offrira des performances élevées grâce à son processeur à 4 cœurscadencé à 2.5 GHz en mode normal et a 3.5 GHz en mode Turbo.Concernant le stockage et la mémoire vive, leembarque un disque dur de 1 To ainsi que 6 Go de RAM en DDR4, ce qui lui confère une rapidité d'exécution et une capacité de stockage tout à fait raisonnable.Pour l'achat de ce PC portable, Rue du Commerce et Intel vous offre aussi un pack de 5 jeux (Final Fantaxy XV / Stable Orbit / Dirt 4 / Killing Floor 2 / Dreadnought), qui tourneront à merveille sur cet Acer Nitro 5. N'attendez plus pour en profiter !