Google annonce l'arrivée d'Android 10 sur les TV et prépare une box en interne

Android 10 sur Android TV, pas de grand bouleversement

ADT-3, un nouveau dongle TV

Source : The Verge

Google a communiqué deux informations concernant Android TV. La première est que la mise à jour vers Android 10 est imminente. La seconde est la présentation d'un nouveau dongle TV basé sur le système d'exploitation. Android 10 a été lancé sur mobile en septembre dernier . D'abord sur les Pixel de Google bien sûr, puis progressivement sur les modèles de smartphones haut de gamme. Quelques mois plus tard, la mise à jour vers la dernière version de l'OS débarque sur les boîtiers et Smart TV reposant sur Android TV.Il ne faut cependant pas s'attendre à d'incroyables nouveautés avec cette. Contrairement à ce que l'on trouve sur mobile, Android 10 n'apporte aucun changement d'interface ou de fonctionnalité sur Android TV. Il faudra se contenter d'un patch de sécurité associé, ainsi que d'un gain de performances.La firme de Mountain View en profite pour annoncer la disponibilité à venir d'un boîtier sous Android TV baptisé ADT-3. Celui-ci est équipé d'un SoC ARM Cortex-A53 quad core, de 2 Go de RAM DDR3 et d'une sortie HDMI 2.1 compatible 4Kp60 HDR.Attention, il ne s'agit pas du tout d'une alternative au Chromecast pour le streaming de contenus. L'ADT-3 n'est pas pensé pour le grand public mais pour les développeurs, qui vont pouvoir l'utiliser pour vérifier si leurs applications sont compatibles sur un matériel physique et mis à jour.L'objectif est ici d'aider les développeurs, en leur permettant notamment de commencer rapidement le travail pour s'adapter à la nouvelle génération de hardware sous Android TV. On peut comparer ce dongle à un genre de kit de développement. Celui-ci sera commercialisé au cours des prochains mois, indique Google.