Pourquoi Android 14 va bloquer vos "vieilles" apps

Là où les anciennes règles empêchaient simplement les plus anciennes applications d’être visibles sur le magasin officiel de Google, un changement de code récent repéré par 9to5Google rend les exigences d’API beaucoup plus importantes. Ainsi, l’installation d’applications trop anciennes serait totalement bloquée, même en passant par un fichier APK ou un magasin tiers. Le développeur à l’origine de ce changement indique qu’il souhaite ainsi empêcher le téléchargement d’applications qui ciblent consciemment des versions plus anciennes d’Android pour éviter certaines protections conférées par les versions les plus récentes. Cette technique serait utilisée notamment par les applications malveillantes et pour la propagation de malwares.