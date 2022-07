Supprimez d'urgence ces applications qui diffusent les malwares Joker, Facestealer et Coper

Les malwares ont été détectés par les agences de cyber-sécurité Pradeo et Zscaler. D'après ces entreprises, plus de 100 000 utilisateurs ont été affectés. Joker, qui a été retrouvé dans 53 applications, est du type fleeceware. Il a pour but de souscrire des services payants sans le consentement de l'utilisateur, et de lancer des appels et des SMS vers des numéros payants. Il est extrêmement répandu, et a été retrouvé dans plus de 1 000 applications ces trois dernières années, grâce à la discrétion de son code qui le rend difficile à détecter.

En plus de vous abonner à des services payants, Joker vole vos identifiants et mots de passe afin de contourner l'authentification à deux facteurs. Les applications malicieuses interceptent donc les mots de passe contenus dans des notes ou des messages, et les utilisateurs ne s'en rendent compte qu'après avoir reçu la facture. En outre, ces applications sont programmées pour télécharger d'autres applis sur vos appareils, et ainsi vous exposer à d'autres types de malwares.

Moins fréquentes sont les applications qui contiennent les malwares Coper et Facestealer. Ces derniers sont capables de siphonner vos identifiants et mots de passe, de prendre le contrôle de vos appareils ou encore de voler de grandes quantités de données personnelles.