Des modèles sous macOS 10.13 et iOS 11

Modifié le 06/07/2018 à 11h02

Du côté de l', on a clairement fait chauffer les méninges ces derniers mois. Le géant américain a enregistré, cette semaine, cinq nouveaux modèles d'ordinateurs portables, ainsi que cinq modèles inédits de tablettes. Ils ont été déposés dans la base de données de l'(ECC), qui est l'organe exécutif de l'Union économique eurasienne - l'équivalent de notre Commission européenne - composée de six États membres : l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. Apple a officiellement obtenu l'autorisation de mettre en vente ces produits.S'agissant de ces nouveaux produits Apple, qui seront commercialisés dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, nos confrères de Consomac se sont procurés leur listing technique.Cinq nouveaux modèles d'ordinateurs portables ont donc été déposés par la firme dirigée par Tim Cook, avec les noms de code suivants : A1931, A1932, A1988, A1989 et A1990. Ils seront propulsés par le macOS High Sierra 10.13. Il s'agit du quatorzième système d'exploitation macOS d'Apple, déjà disponible depuis quelques mois sur d'autres produits de la marque.Ici, on peut distinguer deux gammes différentes : celle des A1931 et A1932, qui pourrait être synonyme du lancement d'un tout nouveau modèle d'entrée de gamme ; puis celle des A1988, A1989 et A1990, peut-être plus apparentée à unnouvelle génération.Les tablettes A1876, A2013, A1934, A1979 et A2014, elles, tourneront via le système iOS 11, qui présente notamment la particularité d'afficher les notifications sur l'écran de verrouillage.Une question se pose : pourquoi déposer des modèles portés par macOS High Sierra 10.13 et iOS 11, alors que les versions suivantes ( macOS 10.14 et iOS 12 ) sont déjà en phase bêta ? A moins d'une commercialisation avancée à cet été, difficile de le comprendre.Mais en l'état, et après l'annonce de nouveaux iPhone colorés , voilà de quoi vous donner la pêche, ou plutôt... la pomme !