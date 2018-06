Apple préparerait les AirPods 2, AirPod Pro et un casque audio supra-aural

AirPods 2 et AirPods Pro

Un casque supra-aural destiné aux audiophiles

Modifié le 26/06/2018 à 11h53

Quelques jours seulement après la sortie de son enceinte connectée, Apple continue de faire parler de lui sur le marché de l'audio. Le géant américain compte bien enrichir sa gamme de produits audio en proposant d'abord une version augmentée des actuels AirPods. Ces écouteurs intra-auriculaires devraient se voir enrichis par un réducteur de bruit, une meilleure portée sans fil et une résistance à l'eau.Attention, lesne seront toutefois pas étanches, mais supporteront mieux la transpiration et la pluie, deux phénomènes couramment rencontrés quand on utilise des écouteurs. Les AirPods standard se verront eux aussi améliorés grâce à une nouvelle puce, mais également avec de nouvelles fonctionnalités.Ils intégreront notamment la possibilité d'utiliser Siri en mains libres, ainsi que de recharger sa paire d'écouteurs grâce à un boitier de recharge par induction, sans fil, fonctionnant avec AirPower (dont la sortie est prévue pour septembre).Selon la rumeur, Apple ne s'arrêterait pas là et préparerait également un casque supra-aural destiné au marché des audiophiles. En termes de qualité sonore, ce casque surpasserait les meilleurs produits de la marque Beats, dont Apple est propriétaire depuis 2014.Bien que l'on en sache encore peu sur la technologie qu'embarquera ce nouveau produit, on sait d'ores et déjà que l'objectif de la marque à la pomme est de venir concurrencer des fabricants très bien installé sur le marché des casques audiophiles, en l'occurrence Sennheiser, Bose, ou encore Sony.Initialement prévu pour 2018, Apple a, semble-t-il, été confronté à quelques problèmes de développement. Le casque haut de gamme ne verra donc finalement pas le jour avant 2019.