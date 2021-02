Combo-e Life : Opel électrifie son monospace familial

Opel annonce un Combo-e Life qui fait également le plein côté équipements de sécurité, avec notamment l'assistance au maintien de la trajectoire, le détecteur de vigilance du conducteur, la caméra de recul ou encore (en option) le système d'antipatinage IntelliGrip.

À bord, on retrouve notamment un écran écran tactile de 8", et une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.