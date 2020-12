Opel, « totalement surpris », vend tous ses Mokka-e avant leur lancement

Un modèle qui a visiblement su séduire les amateurs de voitures électriques puisque le nouveau Mokka-e est d'ores et déjà « sold out ». Le constructeur a en effet écoulé tous les modèles « Premiere Edition », mais également les modèles « de base ». C'est l'Allemagne qui enregistre le plus de précommandes.

Rappelons que l'Opel Mokka-e est affiché au prix de 36 100 euros. Il dispose d'un moteur électrique de 136 ch et de 260 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie de 50 kWh, qui promet une autonomie légèrement supérieure à 320 km.