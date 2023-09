Savez-vous que Tesla, Nissan et Hyundai sont les pires constructeurs en matière de respect de votre vie privée ?

Les voitures modernes, souvent présentées comme des ordinateurs sur roues, cachent de sombres secrets pour votre vie privée. Alors que les constructeurs vantent leurs fonctionnalités et connectivité avancées, l'impact réel de ces dernières sur la confidentialité des occupants reste largement ignoré. Une enquête menée par Mozilla sur pas moins de 25 marques automobiles révèle que les voitures constituent désormais la catégorie de produits la plus intrusive pour la vie privée, obtenant la pire note de son étiquette « Privacy Not Included ». Tesla, Nissan et Hyundai font partie des plus mauvais élèves. Le Français Renault, bien que rappelé à l'ordre, sauve la mise.