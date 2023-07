Seriez-vous prêts à mettre un mouchard sur votre voiture pour surveiller votre conduite (et payer moins d’assurance) ?

Le nombre de clients utilisant ce genre de programme pour assurer leur voiture a doublé depuis 2016. Selon J.D. Power, une société américaine d'analyse de données, ces clients représentent actuellement 17 % sur le total du marché de l'assurance. Pendant la pandémie, ce genre de programme a eu la côte. Nécessairement, puisque les personnes restaient plus chez eux et faisaient moins usage de leur voiture. Aujourd'hui si l'intérêt persiste, c'est que l'inflation est très dure à vivre et que toute économie à réaliser est bonne à prendre. Toujours selon le même rapport exposé par J.D. Power, cet intérêt restera élevé et a même le potentiel pour continuer de croître.