Un design fou, une transmission révolutionnaire et une charge en 25 minutes ; découvrez l'incroyable Verge TS Ultra

Cette nouvelle Verge TS Ultra se veut ainsi plus performante et plus luxueuse que ses grandes sœurs. On y retrouve évidemment ce design assez incroyable, avec une roue arrière toujours sans moyeu, mais aussi un moteur de 200 ch (intégré à l'arrière), qui affiche un couple de 1 200 Nm.

L'autonomie n'est pas en reste, puisque Verge Motorcycles promet une endurance de 375 km, à laquelle vient s'ajouter une recharge rapide, permettant de faire le plein d'énergie en seulement 25 minutes de cette version Ultra.

« Nous sommes ravis de démarrer la nouvelle année avec un modèle allant au-delà des attentes de ce que les motos électriques hautes performances sont capables de faire aujourd’hui » explique le directeur de Verge Motorcycle, Tuomo Lehtimäki.