Kawasaki suit la tendance et vise le tout électrique

La marque envisage par ailleurs de commercialiser ses motos électriques uniquement aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et au Japon. Une mission qui ne paraît pas gagnée d’avance pour le constructeur, qui vend actuellement environ 380 000 motos thermiques par an, et dispose d'une large clientèle en Amérique du Nord, qu’il faudra convaincre. Il s’agit néanmoins d’une transition nécessaire si Kawasaki souhaite conserver ses parts de marché dans un monde où l’électrification

semble faire partie de l’avenir.