Trottinette électrique : la nouvelle Xiaomi Mi 1S dévoile ses spécifications et son prix

La nouvelle trottinette Xiaomi Mi Scooter 1S est officielle !

Quel prix pour la Xiaomi Mi Scooter 1S ?

Une nouvelle trottinette légère, pliable, et qui fonctionne de concert avec une application mobile.Xiaomi présente Mi Scooter 1S, sa toute nouvelle trottinette électrique. Un modèle qui se veut léger (12 kg), pliable (en moins de trois secondes selon Xiaomi) et autonome, avec la promesse de parcourir un total de 30 km sur une seule et même charge.Côté performances, la trottinette Xiaomi Mi Scooter 1S est animée par un moteur d'une puissance maximale de 500 W, dont la vitesse de pointe reste toutefois bridée, législation oblige, à 25 km/h. La trottinette propose divers modes d'utilisation, avec un, et même unUne Xiaomi Mi Scooter 1S qui dispose de roues de 8,5", avec un système de freinage qui agit sur les deux roues. Xiaomi annonce que la trottinette se chargera de récupérer un peu d'énergie électrique au freinage, afin d'optimiser l'autonomie.Une trottinette Xiaomi Mi Scooter 1S dont on pourra suivre l'évolution via une application mobile, qui permettra de connaitre l'état général de la trottinette ainsi que plusieurs statistiques.Cette nouvelle trottinette Xiaomi Mi Scooter 1S est disponible pour l'heure en Chine uniquement, à un tarif avoisinant les 250 euros.Côté coloris, on pourra opter pour un modèle noir ou un modèle blanc. Il faudra sans doute patienter quelques mois avant de pouvoir faire l'acquisition de ce nouveau modèle chez nous.