En Californie, il est possible d'échanger sa vieille voiture contre un vélo électrique

Des mesures écologiques qui se multiplient

L'État où il fait bon pédaler

Source : Electrek

Le «» est un des États américains les plus avant-gardiste en matière d'écologie. Décidé à obtenir la neutralité carbone d'ici 2045, il multiplie les décrets et les lois afin d'atteindre cet objectif.Initiées il y a quelques années en Californie, les actions en faveur de la transition énergétique et les mesures écologiques qui en découlent ne cessent de se multiplier dans l'État le plus ensoleillé du pays, qui était aussi le plus pollué à cause de son parc automobile.Dans les années 1970, le «» a marqué un tournant dans la politique de cet État, dont les décrets ont inspiré de nombreuses lois sur l'écologie au niveau national.la Californie n'hésite pas non plus à se placer à contre courant des volontés présidentielles. Lorsque, au début de son mandat, Donald Trump avait souhaité revenir sur le «», mesure écologique phare d'Obama, et autoriser à nouveau l'utilisation du charbon, les'y était tout simplement opposé, décidant pour sa part de fermer sa dernière centrale nucléaire d'ici 2025 pour la remplacer par de l'éolien et du solaire.Après la distribution d'une prime permettant aux particuliers d'acheter des véhicules électriques plus facilement, la dernière décision californienne en date concerne l'échange de vieux véhicules thermiques contre des vélos électriques.Si la Californie prend cette décision, c'est aussi parce que le lieu s'y prête. L'État est en réalité celui comptant le plus grand nombre de magasins de vélos électriques, mais aussi celui où pédalent le plus grand nombre d'adeptes de ce moyen de locomotion.Le projet est à attribuer au sénateur Tom Umberg qui, avec le «» (nom du projet de loi), souhaite voir les californiens accéder plus facilement à une mobilité propre.», a-t-il déclaré. «».